Воздействие Солнца на глобальное потепление: действительно ли солнечная радиация сжигает атмосферу

Поток энергии от Солнца не стабилен, а всегда меняется. На фоне этого возникло много гипотез, а позже уже и народных мифов о том, что Солнце может оказывать значительное влияние на климат в целом.

Действительно ли солнечная радиация сжигает атмосферу и действительно ли Солнце виновато во всех современных климатических бедах — рассказывают на ютуб-канале "Космос".

Как Солнце влияет на глобальное потепление

Изменение расстояния планеты от Солнца играет немаловажную роль в изменении климата. Климат на разных территориях планеты будет изменяться вместе с изменением направления оси вращения планеты.

Об этом говорил еще в прошлом веке сербский климатолог Милутин Миланкович, выделивший несколько основных циклических изменений или колебаний земной орбиты и оси вращения земли.

Один из циклов Миланковича – долгопериодическое колебание эксцентрисистета колебания земли с взаимодействием с другими планетами. Эксцентрисистет показывает столь форма орбиты отклонена от идеального круга. Сила тяготения газовых гигантов Юпитера и Сатурна со временем вынуждает изменять форму орбиты Земли от эллипса вытянутого в одном направлении к эллипсу вытянутому в другом направлении, то есть изменяют эксцентрисистет орбиты Земли. Процесс этот длится примерно 93 тысяч лет.

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Глобальное изменение климата из-за цикла изменения эксцентрисистета очень мало, ведь циклические изменения формы орбиты Земли достаточно невелики и несут незначительные изменения климата. Другой цикл связан с прецессией оси вращения Земли — процесса при котором ось Земли медленно двигается по круговому конусу. На этом эффекте также основано действие гироскопов.

Когда произойдет изменение климата

Земля словно огромный гироскоп, вращающийся вокруг своей оси и сама ось его вращения описывает круг. Причиной этого эффекта является гравитационное влияние солнца и луны. Полный оборот земной оси в общем длится около 25 тысяч лет. Осевая процессия постепенно меняет время времени года, заставляя их начаться раньше. Сейчас Земля наклонена так, что в январе северное полушарие планеты отклонено от солнца, а южное – обращено к солнцу. Через 13 тысяч лет ситуация сменится противоположной. В январе в северном полушарии будет лето, а в южном – зима.

Поскольку процессия изменяет направление оси, то и видимые с Земли полюса мира по отношению к звездам будут располагаться по-другому. Сейчас северный поляс мира находится у полярной звезды. А через 13 тысяч лет из-за прецессии будет находиться у звезды Вега. Сейчас эта процессия незначительно влияет на климат.

Сегодня ось Земли наклонена на 23,4 градуса к плоскости в которой Земля вращается вокруг солнца, но этот угол не является постоянным. Он меняется с определенным периодом, который составляет около 41 тысяч лет. Эти периодические изменения угла наклона земной оси называются мутацией. На этот цикл в большинстве случаев влияет месяц. Максимального наклона земная ось испытала примерно 10 700 лет назад.

Почему происходит изменение климата

Поскольку сейчас угол наклона оси уменьшается, это постепенно приводит к более теплой зиме и более холодному лету, которое со временем позволяет снегу и льду в высоких широтах накапливаться в большой ледяной покров. С увеличением ледяного покрова в космос отражается все большая часть поступающей от Солнца энергии. Это способствует еще большему охлаждению. Вот этот цикл существенно влияет на территориальный-климат на планете.

Но стоит обратить внимание на время. Период этого цикла чрезвычайно велик и в течение жизни даже нескольких поколений смены несущественны. Наложение циклов происходит рано 100 тысяч лет. Последний ледниковый период закончился лишь примерно 12 тысяч лет назад.

Что касается потепления, то циклы Миланковичане не могут объяснить нынешнее глобальное потепление, поскольку оно слишком стремительно происходит как для такого процесса как "мутация".

Напомним, последние 10 месяцев Земля устанавливает новые климатические рекорды: апрель 2024 снова стал самым жарким за всю историю наблюдений.

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