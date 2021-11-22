Воздух прогреется выше 10°: синоптики рассказали, когда в Украину придет значительное потепление

Теплая погода надолго не задержится.
Во второй половине недели, ближе к выходным, в Украину снова придет потепление.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"Итак, в ближайшее время: похолодание, под выходные — потепление, на следующей неделе снова похолодание", — написала она.
В свою очередь, в Укргидрометцентре отметили, что 26 ноября днем температура прогреется до 3-9° тепла, а 27 ноября в южных и местами центральных областях до 10-13°, в Крыму до 16°.
Что касается осадков, то по прогнозам синоптиков, 26 ноября в Украине будет преимущественно сухо, лишь на крайнем западе днем небольшой дождь. А на выходных, 27-28 ноября, в стране ожидаются небольшие дожди (в Карпатском регионе, в южных и центральных областях местами умеренные дожди, в горах с мокрым снегом).
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