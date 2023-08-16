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Воздушная атака на Одесскую область 16 августа 2023: что известно

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3586
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная атака на Одесскую область 16 августа 2023: что известно

Иранские дроны подлетали в несколько мер

Враг атаковал Одесскую область беспилотниками.

Для Одесской области ночь на 16 августа 2023 года выдалась тяжелой, ведь на территории Одесщины дважды объявляли воздушную тревогу, а также вражеские беспилотники несколько раз пытались нанести удары.

Около 5 часов утра для Одесской области раздался отбой воздушной тревоги.

Ожидаем официальной информации об атаке вражеских беспилотников от Воздушных Сил ВСУ и Одесской ОВА.

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Дата публикации
Просмотры
3586
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