Воздушная атака на Одесскую область 16 августа 2023: что известно

Для Одесской области ночь на 16 августа 2023 года выдалась тяжелой, ведь на территории Одесщины дважды объявляли воздушную тревогу, а также вражеские беспилотники несколько раз пытались нанести удары.

Жители районов Одесской области власти призвали не выходить из укрытий к отбою .

. Из-за атаки вражеских беспилотников в области, по информации мониторинговых каналов, работало ПВО .

. Также сообщалось о мощных взрывах и даже пожаре. Однако эта информация не подтверждена представителями власти.

Около 5 часов утра для Одесской области раздался отбой воздушной тревоги.

Ожидаем официальной информации об атаке вражеских беспилотников от Воздушных Сил ВСУ и Одесской ОВА.