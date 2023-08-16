Воздушная атака на Одесскую область 16 августа 2023: что известно

Враг атаковал Одесскую область беспилотниками.
Для Одесской области ночь на 16 августа 2023 года выдалась тяжелой, ведь на территории Одесщины дважды объявляли воздушную тревогу, а также вражеские беспилотники несколько раз пытались нанести удары.
- Жители районов Одесской области власти призвали не выходить из укрытий к отбою.
- Из-за атаки вражеских беспилотников в области, по информации мониторинговых каналов, работало ПВО.
- Также сообщалось о мощных взрывах и даже пожаре. Однако эта информация не подтверждена представителями власти.
Около 5 часов утра для Одесской области раздался отбой воздушной тревоги.
Ожидаем официальной информации об атаке вражеских беспилотников от Воздушных Сил ВСУ и Одесской ОВА.
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