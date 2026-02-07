- Дата публикации
Воздушная атака России: Зеленский не доволен одним из компонентов ПВО
Украинский президент заявил о необходимости дополнительного усиления мобильных огневых групп.
Президент Украины Владимир Зеленский после последней воздушной атаки России на энергетические объекты провел, по его словам, «довольно жесткий разговор» относительно одного из компонентов украинской ПВО — работы мобильных огневых групп.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«В ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей», — подчеркнул украинский президент.
Владимир Зеленский добавил, что украинские дипломаты должны «ускориться в работе с партнерами по пакетам поддержки нашей ПВО и энергетической устойчивости».
Как сообщалось ранее, в ночь на 7 февраля российские войска осуществили очередную массированную ракетно-пушечную атаку. Главной целью ударов стала энергетика — враг бил по ключевым подстанциям и воздушным линиям электропередачи напряжением 750 кВ и 330 кВ, которые являются основой энергосети.
Основными направлениями удара стали западные и центральные области — в частности Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская и Винницкая.
Воздушные силы зафиксировали 447 средств воздушного нападения. Среди них — две ракеты «Циркон», запущенные с временно оккупированного Крыма, 21 крылатая ракета Х-101 из района Каспийского моря и 16 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря. Кроме этого, враг использовал 408 ударных БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и других.
Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 406 воздушных целей: 24 ракеты и 382 беспилотника различных типов. Из них 14 крылатых ракет Х-101 и 10 ракет «Калибр».
В то же время зафиксировано попадание 13 ракет и 21 ударного дрона на 19 локациях. Еще в трех местах зафиксировали падение обломков сбитых беспилотников.
Напомним, армия государства-агрессора после атаки на Украину ракетами и дронами цинично отчиталась, что «цели удара достигнуты».