Воздушная атака России: Зеленский не доволен одним из компонентов ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после последней воздушной атаки России на энергетические объекты провел, по его словам, «довольно жесткий разговор» относительно одного из компонентов украинской ПВО — работы мобильных огневых групп.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей», — подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский добавил, что украинские дипломаты должны «ускориться в работе с партнерами по пакетам поддержки нашей ПВО и энергетической устойчивости».

Как сообщалось ранее, в ночь на 7 февраля российские войска осуществили очередную массированную ракетно-пушечную атаку. Главной целью ударов стала энергетика — враг бил по ключевым подстанциям и воздушным линиям электропередачи напряжением 750 кВ и 330 кВ, которые являются основой энергосети.

Основными направлениями удара стали западные и центральные области — в частности Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская и Винницкая.

Воздушные силы зафиксировали 447 средств воздушного нападения. Среди них — две ракеты «Циркон», запущенные с временно оккупированного Крыма, 21 крылатая ракета Х-101 из района Каспийского моря и 16 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря. Кроме этого, враг использовал 408 ударных БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и других.

Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 406 воздушных целей: 24 ракеты и 382 беспилотника различных типов. Из них 14 крылатых ракет Х-101 и 10 ракет «Калибр».

В то же время зафиксировано попадание 13 ракет и 21 ударного дрона на 19 локациях. Еще в трех местах зафиксировали падение обломков сбитых беспилотников.

Напомним, армия государства-агрессора после атаки на Украину ракетами и дронами цинично отчиталась, что «цели удара достигнуты».