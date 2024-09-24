Воздушная цель из Беларуси пересекла государственную границу: что известно

Вероятно, в страну залетел истребитель из Белоруссии.

Во вторник, 24 сентября, воздушная цель из Беларуси пересекла государственную границу. У нее был курс на юг.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

" Воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей пересекла государственную границу с территории Белоруссии", — говорится в сообщении.

Мониторинговые чаты сообщили, что на территорию Украины залетел белорусский лето к. Между тем "Белорусский Гаюн" проинформировал, что истребитель Як-130 Военно-воздушных сил Республики Беларусь зашел на территорию Украины.

"Украинские мониторинговые каналы и ПС ВСУ сообщают, что около 14:25 цель пересекла белорусско-украинскую границу и сейчас находится на границе Киевской и Житомирской областей. Предварительно это учебно-боевой самолет Як-130 ВВС РБ ", — говорится в сообщении.

Между тем Телеграмм-канал monitor подтвердил, что граница пересекла Як-130 около 14:28 в районе населенного пункта Дятлик, что в Гомельской области.

Менее чем через 20 мин цель исчезла. Пока украинские военные этой информации не прокомментировали. Воздушную тревогу, которую объявляли из-за цели из соседней Беларуси, отменили в 14:48.

Напомним, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Она была связана и с неизвестной воздушной целью, и из-за угрозы БпЛА,

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