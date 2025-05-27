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Воздушная тревога 27 мая оказалась ложной: что произошло
Систему воздушной тревоги активируют в течение нескольких минут после получения сигнала потенциальной угрозы.
Утром 27 мая в Украине была объявлена воздушная тревога. Ее активировали из-за якобы взлета российского истребителя Миг-31.
Как пояснил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, объявление воздушной тревоги стало следствием технического сбоя в системе оповещения.
«Воздушную тревогу объявили из-за сбоя системы оповещения на всеукраинском уровне», — говорится в официальном заявлении.
По словам Козицкого, никакой реальной угрозы ракетного удара в момент срабатывания не было. Сигнал тревоги раздался, но продолжался всего несколько минут.
Однако Воздушные силы Украины не подтверждали запуск ракетоносителей или поднятие в воздух стратегической авиации РФ.
Кто и как решает когда включать воздушную тревогу
Обычно информация об активности российской авиации — в том числе взлет МиГ-31К или выходе кораблей в Черное море — поступает к украинским военным от партнеров из НАТО. Они используют спутниковые данные и разведку.
Кроме того, украинская разведка может получать важную информацию с временно оккупированных территорий, таких как Крым или части Запорожской области. Вся эта информация оперативно передается для принятия решений, в частности, по поводу объявления тревоги.
Откуда взялся сбой
Вероятно, сбой произошел как раз в одном из элементов этой многоуровневой системы передачи данных. Поэтому и произошла ошибочная активация сирен.
Напомним, по состоянию на утро вторника, 27 мая, ВСУ уничтожили 982 840 солдат армии РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 990 военных.