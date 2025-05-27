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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Воздушная тревога 27 мая оказалась ложной: что произошло

Систему воздушной тревоги активируют в течение нескольких минут после получения сигнала потенциальной угрозы.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Воздушная тревога

Воздушная тревога

Утром 27 мая в Украине была объявлена воздушная тревога. Ее активировали из-за якобы взлета российского истребителя Миг-31.

Как пояснил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, объявление воздушной тревоги стало следствием технического сбоя в системе оповещения.

«Воздушную тревогу объявили из-за сбоя системы оповещения на всеукраинском уровне», — говорится в официальном заявлении.

По словам Козицкого, никакой реальной угрозы ракетного удара в момент срабатывания не было. Сигнал тревоги раздался, но продолжался всего несколько минут.

Однако Воздушные силы Украины не подтверждали запуск ракетоносителей или поднятие в воздух стратегической авиации РФ.

Кто и как решает когда включать воздушную тревогу

Обычно информация об активности российской авиации — в том числе взлет МиГ-31К или выходе кораблей в Черное море — поступает к украинским военным от партнеров из НАТО. Они используют спутниковые данные и разведку.

Кроме того, украинская разведка может получать важную информацию с временно оккупированных территорий, таких как Крым или части Запорожской области. Вся эта информация оперативно передается для принятия решений, в частности, по поводу объявления тревоги.

Откуда взялся сбой

Вероятно, сбой произошел как раз в одном из элементов этой многоуровневой системы передачи данных. Поэтому и произошла ошибочная активация сирен.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 27 мая, ВСУ уничтожили 982 840 солдат армии РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 990 военных.

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