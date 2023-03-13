Воздушная тревога была объявлена в нескольких украинских областях (карта)

По состоянию на 05.41 13 марта 2023 года воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.

В частности, речь идет о Харьковской, Полтавской, Сумской, Луганской области и автономной республике Крыма.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях, не забывайте о правиле "двух стен", следите за сообщениями официальных властей.

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Напомним, что после объявления воздушной тревоги в Харьковской области, согласно сообщениям в социальных сетях, раздались взрывы.

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