Воздушная тревога была объявлена в нескольких украинских областях (карта)

Воздушная тревога раздается в ряде украинских областей.
По состоянию на 05.41 13 марта 2023 года воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.
В частности, речь идет о Харьковской, Полтавской, Сумской, Луганской области и автономной республике Крыма.
Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях, не забывайте о правиле "двух стен", следите за сообщениями официальных властей.
Напомним, что после объявления воздушной тревоги в Харьковской области, согласно сообщениям в социальных сетях, раздались взрывы.
Читайте также: