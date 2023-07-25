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Воздушная тревога: есть угроза запуска крылатых ракет

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Воздушная тревога: есть угроза запуска крылатых ракет

Сирены прозвучали в ряде областей днем 25 июля.

Людей просят находиться в укрытиях.

Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности во вторник, 25 июля, в областях, где объявлена воздушная тревога. Есть угроза запуска ракет.

Об этом сообщило Командование ПС Вооруженных Сил Украины.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолета Ту-22м3 с северо-восточного направления", — говорится в сообщении.

Жителей "красных областей" просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

По состоянию на 10.00 воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Карта тревог на 10:00 вторника, 25 июля. / ©
Карта тревог на 10:00 вторника, 25 июля.

Напомним, ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы предупреждают о применении баллистического вооружения на востоке Украины. Кроме того, была угроза атаки дронами в ряде областей.

В частности, россияне атаковали дронами Житомирскую область. Есть попадания. Пострадал инфраструктурный объект.

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Дата публикации
Просмотры
6323
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