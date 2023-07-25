Воздушная тревога: есть угроза запуска крылатых ракет

Людей просят находиться в укрытиях.
Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности во вторник, 25 июля, в областях, где объявлена воздушная тревога. Есть угроза запуска ракет.
Об этом сообщило Командование ПС Вооруженных Сил Украины.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолета Ту-22м3 с северо-восточного направления", — говорится в сообщении.
Жителей "красных областей" просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
По состоянию на 10.00 воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
Напомним, ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы предупреждают о применении баллистического вооружения на востоке Украины. Кроме того, была угроза атаки дронами в ряде областей.
В частности, россияне атаковали дронами Житомирскую область. Есть попадания. Пострадал инфраструктурный объект.