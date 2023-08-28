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Воздушная тревога и атака беспилотников в РФ: главные новости ночи 28 августа 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1434
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога и атака беспилотников в РФ: главные новости ночи 28 августа 2023 года

Воздушная тревога ночью охватила почти всю Украину, кроме нескольких западных областей / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 28 августа 2023 года:

  • Значительную часть Украины охватила воздушная тревога .
  • В Днепропетровской области работало ПВО — украинские военныеЧитать далее –>
  • В РФ заявили о сбитии беспилотника "киевского режима" на подлете в Москву Читать далее –>
  • В Воздушных Силах ВСУ заявили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении Читать далее –>
  • Тревожно: в Брянщине якобы сбили два "украинских беспилотников" Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1434
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