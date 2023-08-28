Воздушная тревога и атака беспилотников в РФ: главные новости ночи 28 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 28 августа 2023 года:
- Значительную часть Украины охватила воздушная тревога .
- В Днепропетровской области работало ПВО — украинские военныеЧитать далее –>
- В РФ заявили о сбитии беспилотника "киевского режима" на подлете в Москву Читать далее –>
- В Воздушных Силах ВСУ заявили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении Читать далее –>
- Тревожно: в Брянщине якобы сбили два "украинских беспилотников" Читать далее –>
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