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Воздушная тревога и успехи в контрнаступлении: главные новости ночи 17 августа 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4564
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога и успехи в контрнаступлении: главные новости ночи 17 августа 2023 года

Украинские военные продвигаются вперед / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 17 августа 2023:

  • по Украине ширилась воздушная тревога Читать далее –>
  • На Таврическом направлении за сутки потери врага за сутки – 265 человек Читать далее –>
  • На Днепропетровщине прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • Украинские войска добились успехов в районах, прилегающих к Роботиному — ISW Читать далее –>
  • Граница Польши является пределом Европейского Союза: Дуда призвал Беларусь прекратить гибридные атаки Читать далее –>

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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Дата публикации
Просмотры
4564
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