Украина
2625
1 мин

Воздушная тревога и заявления Трампа: главные новости ночи 16 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © tsn.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 октября 2025 года:

  • Трамп сделал громкое заявление о наступлении ВСУ на фронте Читать далее –>

  • Трамп обратился к Путину с единственным требованием — что он сказал Читать далее –>

  • Трамп заявил, что премьер Индии пообещал прекратить закупку российской нефти Читать далее –>

  • Ермак встретился с Рубио: обсудили подготовку переговоров Трампа и Зеленского Читать далее –>

  • Всю Украину охватила масштабная воздушная тревога: какая была угроза Читать далее –>

