- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2625
- Время на прочтение
- 1 мин
Воздушная тревога и заявления Трампа: главные новости ночи 16 октября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 октября 2025 года:
Трамп сделал громкое заявление о наступлении ВСУ на фронте Читать далее –>
Трамп обратился к Путину с единственным требованием — что он сказал Читать далее –>
Трамп заявил, что премьер Индии пообещал прекратить закупку российской нефти Читать далее –>
Ермак встретился с Рубио: обсудили подготовку переговоров Трампа и Зеленского Читать далее –>
Всю Украину охватила масштабная воздушная тревога: какая была угроза Читать далее –>