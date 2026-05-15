- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 2 мин
Воздушная тревога: могут ли не пустить в укрытие жильцов не из своего дома
Закон Украины предусматривает, что во время воздушных тревог население может беспрепятственно попасть в сооружения гражданской защиты.
В последнее время в Украине случаются ситуации, когда во время воздушной тревоги могут отказать в доступе к укрытию жильцам «не из своего дома».
В Минюсте объяснили нюансы.
В ведомстве подчеркнули, что объекты фонда защитных сооружений имеют стратегическое значение для обеспечения защиты населения, поэтому никто не может отказать в доступе к укрытию.
Что может угрожать за недопуск в укрытие
Должностные лица, не обеспечившие доступ людей к защитным сооружениям, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
Если человеку незаконно отказали в допуске к укрытию, он может обратиться с жалобой в полицию, позвонив по номеру «102», органу ГСЧС и местной военной администрации.
Административная ответственность:
Необеспечение доступа к укрытию — штраф от 1700 до 3400 грн
Нарушение условий эксплуатации укрытий — штраф 2550-5100 грн, повторно в течение года — до 8500 грн
Невыполнение требований ГСЧС — штраф 3400-6800 грн
В Минюсте добавили, что в случаях совершения таких действий право составлять протоколы и рассматривать дела о таких административных правонарушениях предоставляются Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
«В случае, если недопуск или ненадлежащее состояние укрытия привело к травмам или гибели людей во время воздушной тревоги, предусмотрено наказание — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет», — говорится в сообщении.
Напомним, в Ужгороде люди массово жалуются, что во время воздушной тревоги и атаки дронов 13 мая не могли попасть в укрытие, а на рабочих местах не проводят эвакуацию.