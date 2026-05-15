Воздушная тревога: могут ли не пустить в укрытие жильцов не из своего дома

В последнее время в Украине случаются ситуации, когда во время воздушной тревоги могут отказать в доступе к укрытию жильцам «не из своего дома».

В Минюсте объяснили нюансы.

В ведомстве подчеркнули, что объекты фонда защитных сооружений имеют стратегическое значение для обеспечения защиты населения, поэтому никто не может отказать в доступе к укрытию.

Что может угрожать за недопуск в укрытие

Должностные лица, не обеспечившие доступ людей к защитным сооружениям, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Если человеку незаконно отказали в допуске к укрытию, он может обратиться с жалобой в полицию, позвонив по номеру «102», органу ГСЧС и местной военной администрации.

Административная ответственность:

Необеспечение доступа к укрытию — штраф от 1700 до 3400 грн

Нарушение условий эксплуатации укрытий — штраф 2550-5100 грн, повторно в течение года — до 8500 грн

Невыполнение требований ГСЧС — штраф 3400-6800 грн

В Минюсте добавили, что в случаях совершения таких действий право составлять протоколы и рассматривать дела о таких административных правонарушениях предоставляются Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В случае, если недопуск или ненадлежащее состояние укрытия привело к травмам или гибели людей во время воздушной тревоги, предусмотрено наказание — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет», — говорится в сообщении.

Напомним, в Ужгороде люди массово жалуются, что во время воздушной тревоги и атаки дронов 13 мая не могли попасть в укрытие, а на рабочих местах не проводят эвакуацию.

