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Воздушная тревога на улице, в авто или дома: алгоритм действий, который следует помнить
Алгоритм действий во время воздушной тревоги зависит от того, где вы находитесь. Главное — не тянуть и как можно быстрее перейти к укрытию или воспользоваться правилом «двух стен».
Во время сигнала воздушной тревоги важно не медлить и как можно быстрее перейти в безопасное место. Алгоритм действий зависит от того, где именно человек находится – на улице, в автомобиле или дома.
Детальнее рассказали в Патрульной полиции Киевской области.
Если тревога застала на улице
Прежде всего, нужно направляться к ближайшему укрытию. Маршрут следует выбирать так, чтобы держаться как можно дальше от построек и объектов стратегического значения.
Что делать, если вы в автомобиле
Автомобиль нужно припарковать так, чтобы он не препятствовал движению, после чего быстро перейти к ближайшему укрытию.
Если хранилища поблизости нет, следует зайти в ближайшее доступное здание и воспользоваться правилом «двух стен» - находиться за двумя капитальными стенами на первом или цокольном этаже.
Если воздушная тревога застала дома
В таком случае рекомендуется закрыть окна, выключить электрические приборы и свет.
После этого следует взять тревожный чемодан с необходимыми вещами и направляться к укрытию. Если быстро добраться до него невозможно, нужно перейти в безопасное место в доме по правилу «двух стен».
Также во время и после атак важно соблюдать информационную безопасность: не фотографировать и не распространять кадры последствий обстрелов, а информацию проверять только по официальным источникам.
Ранее эксперт по комплексной безопасности Руслан Болгов назвал места в доме, которые могут спасти жизнь во время атаки.