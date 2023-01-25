Воздушная тревога на Волыни и Ровенщине: в небо подняли украинскую авиацию

В среду, 25 января, во время воздушной тревоги в нескольких областях в небе над Ровенской областью - украинская авиация.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"Друзья, в воздухе над Ровенщиной наша авиация. Спокойно", — подчеркнул руководитель региона.

Кузнец просит людей к отбою находиться в укрытиях.

К слову, второй раз с утра была объявлена тревога в двух областях на севере страны — в Волынской и Ровенской — в 12:12. Впоследствии, в 12:31, покраснели Одесская, Николаевская и Кировоградская области.

Напомним, утром 25 января в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. По состоянию на 09.10 она охватила все регионы страны. К слову, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщала о том, что в воздух поднялись российские истребители, базировавшиеся на аэродромах в Мачулищах и Барановичах.

Читайте также: