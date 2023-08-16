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Воздушная тревога на юге и атака беспилотников на Одесщину: главные новости ночи 16 августа 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3190
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога на юге и атака беспилотников на Одесщину: главные новости ночи 16 августа 2023 года

Иранские дроны-камикадзе пытались достать Одесщину всю ночь / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 16 августа 2023:

  • Югу Украины угрожали вражеские беспилотники Читать далее –>
  • Жители районов Одесской области власти призвали не выходить из укрытий к отбою Читать далее –>
  • Маленькая рана во рту и 24 дня в реанимации: как ивано-франковские врачи спасали ребенка от столбняка Читать далее –>
  • В Одесской области работало ПВО из-за атаки беспилотников Читать далее –>
  • Известный волонтер возмутился ремонтом дорог более чем за полмиллиарда гривен Читать далее –>

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Просмотры
3190
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