Воздушная тревога на юге и атака беспилотников на Одесщину: главные новости ночи 16 августа 2023 года

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Главные новости ночи 16 августа 2023:
- Югу Украины угрожали вражеские беспилотники Читать далее –>
- Жители районов Одесской области власти призвали не выходить из укрытий к отбою Читать далее –>
- Маленькая рана во рту и 24 дня в реанимации: как ивано-франковские врачи спасали ребенка от столбняка Читать далее –>
- В Одесской области работало ПВО из-за атаки беспилотников Читать далее –>
- Известный волонтер возмутился ремонтом дорог более чем за полмиллиарда гривен Читать далее –>
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