Воздушная тревога объявлена в Киеве и части областей: что летит

Воздушная тревога 13 ноября объявлена в Киеве, области и еще части Украины.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Кроме столицы и Киевской области, сирены тревоги прозвучали в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, частях Кировоградской и Полтавской областей.

Воздушные силы ВСУ предупредили об ударных вражеских дронах, которые направляются на Киев с юга. Также проинформировали о дронах в направлении Павлограда на Днепропетровщине и в направлении Сум.

Карта воздушных тревог 13 ноября

К слову, российская армия в ночь на 13 ноября атаковала Украину ракетой «Искандер-М» и 138 беспилотниками типа «Шахед» и других типов. ПВО сбила/подавлила 102 вражеских дрона.