Воздушная тревога объявлена в некоторых регионах Украины

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 5 февраля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

В ряде областей Украины раздаются сирены / Фото: Фото из открытых источников

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях. Уже долгое время воздушная тревога продолжается в Луганской области и в Крыму.

Напомним, во время одной из тревог в пятницу, 3 февраля, в Киеве были слышны взрывы. Но в КГВА успокоили, что звуки были связаны с работой саперов в области.

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