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Воздушная тревога объявлена в некоторых регионах Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3350
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в некоторых регионах Украины

В некоторых регионах Украины раздаются сирены / Фото: ТСН.ua

В пяти украинских областях звучат сирены.

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 5 февраля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу / ©
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Донбасской областях. Уже долгое время воздушная она продолжается в Луганской области и в Крыму.

Напомним, во время одной из тревог в пятницу, 3 февраля, в Киеве были слышны взрывы. Но в КМВА успокоили, что звуки были связаны с работой саперов в области.

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Просмотры
3350
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