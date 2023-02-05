Воздушная тревога объявлена в некоторых регионах Украины

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 5 февраля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Донбасской областях. Уже долгое время воздушная она продолжается в Луганской области и в Крыму.

Напомним, во время одной из тревог в пятницу, 3 февраля, в Киеве были слышны взрывы. Но в КМВА успокоили, что звуки были связаны с работой саперов в области.