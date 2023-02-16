Воздушная тревога объявлена в некоторых регионах Украины

В некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 16 февраля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

В одиннадцати областях Украины объявлена воздушная тревога / Фото: Фото из открытых источников

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской и Полтавской областях. Уже долгое время она идет в Луганской области и в Крыму.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.