Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воздушная тревога объявлена в некоторых регионах Украины

Дата публикации
Просмотры
295
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Воздушная тревога объявлена в некоторых регионах Украины

В некоторых регионах Украины раздаются сирены / Фото: ТСН.ua

Сирены раздаются в одиннадцати украинских областях.

В некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 16 февраля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

В одиннадцати областях Украины объявлена воздушная тревога / © Фото из открытых источников
В одиннадцати областях Украины объявлена воздушная тревога / Фото: Фото из открытых источников

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской и Полтавской областях. Уже долгое время она идет в Луганской области и в Крыму.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
295
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация