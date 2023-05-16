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Воздушная тревога объявлена в нескольких украинских областях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3060
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в нескольких украинских областях

Находитесь в укрытиях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная неспокойная ночь в Украине.

По состоянию на 02:01, 16 мая 2023 года воздушная тревога объявлена в Луганской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской областях и автономной республике Крым.

Согласно сообщению мониторинговых каналов, есть активность тактической авиации в акватории Черного моря.

Также есть неустановленные летучие объекты в Полтавской области. Также есть враждебная цель в Николаевской области.

Находитесь в укрытиях. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.

Также в Херсонской области прозвучали взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
3060
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