Воздушная тревога объявлена в нескольких украинских областях

По состоянию на 02:01, 16 мая 2023 года воздушная тревога объявлена в Луганской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской областях и автономной республике Крым.

Согласно сообщению мониторинговых каналов, есть активность тактической авиации в акватории Черного моря.

Также есть неустановленные летучие объекты в Полтавской области. Также есть враждебная цель в Николаевской области.

Находитесь в укрытиях. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.

Также в Херсонской области прозвучали взрывы.