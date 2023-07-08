Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины: находитесь в укрытиях

В ночь на 8 июля 2023 года в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Преимущественно речь шла сначала о юге страны.

"Николаевская и Херсонская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!", – сначала заявили в Воздушных Силах ВСУ.

Позже украинские военные добавили, что есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — убеждают силовики.

Позже воздушная тревога была объявлена в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Кировоградской областях.

Есть угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК с Востока. ЗРК С-300 (до 150 км по наземным целям от точки запуска). ОТРК «Искандер» (до 500 км от точки запуска)». – информируют мониторинговые каналы.