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Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
739
Время на прочтение
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Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины: находитесь в укрытиях

Воздушная тревога распространяется по Украине / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Несколько регионов Украины "покраснели".

В ночь на 8 июля 2023 года в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Преимущественно речь шла сначала о юге страны.

"Николаевская и Херсонская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!", – сначала заявили в Воздушных Силах ВСУ.

Позже украинские военные добавили, что есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — убеждают силовики.

Позже воздушная тревога была объявлена в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Кировоградской областях.

Есть угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК с Востока. ЗРК С-300 (до 150 км по наземным целям от точки запуска). ОТРК «Искандер» (до 500 км от точки запуска)». – информируют мониторинговые каналы.

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