Воздушная тревога охватила большинство Украины: карта по состоянию на после полуночи 18 июня

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В ночь на 18 июня в Украине масштабная воздушная тревога охватила большинство центральных, восточных, северных и южных областей из-за угрозы вражеских атак.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram , около полуночи была зафиксирована угроза ракетного удара с северного направления.

"Угроза баллистики (север)" , - говорится в сообщении военных.

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По состоянию на 00.40, по данным мониторинговой карты воздушных тревог, сигнал опасности объявлен в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, а также в оккупированном Крыму.

Отдельно фиксировалась повышенная опасность в районах Харьковщины и Запорожской области, где на карте отмечены дополнительные угрозы. В то же время, западные области Украины на данный момент оставались без сигнала тревоги.

Граждане призывают немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях и следить за официальными сообщениями военных администраций и Воздушных сил.

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