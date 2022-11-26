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Воздушная тревога охватила часть Украины: карта по состоянию на 26 ноября

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
5294
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога охватила часть Украины: карта по состоянию на 26 ноября

Украинцев призывают находиться в укрытиях.

В субботу, 26 ноября, воздушную тревогу объявили в части областей Украины. По состоянию на 15.40 "покраснели" восточные и центральные регионы.

Об этом стало известно с карты тревог.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен".

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Как сообщалось, российские захватчики не смогли захватить Киев с помощью 30 тысяч элитного личного состава, подготовленного и оснащенного современной техникой. Сейчас они нагоняют в Беларусь неподготовленных мобилизованных, подразделения которых не могут полностью укомплектовать. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что потенциальная угроза наступления с Севера обернется для оккупантов настоящим фиаско.

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Дата публикации
Просмотры
5294
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