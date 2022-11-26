Воздушная тревога охватила часть Украины: карта по состоянию на 26 ноября

Украинцев призывают находиться в укрытиях.
В субботу, 26 ноября, воздушную тревогу объявили в части областей Украины. По состоянию на 15.40 "покраснели" восточные и центральные регионы.
Об этом стало известно с карты тревог.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен".
Как сообщалось, российские захватчики не смогли захватить Киев с помощью 30 тысяч элитного личного состава, подготовленного и оснащенного современной техникой. Сейчас они нагоняют в Беларусь неподготовленных мобилизованных, подразделения которых не могут полностью укомплектовать. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что потенциальная угроза наступления с Севера обернется для оккупантов настоящим фиаско.
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