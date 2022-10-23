Воздушная тревога охватила обширную территорию Украины: немедленно в укрытие (карта)

В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога.
В 01:48 в ночь на 23 октября 2022 года в Украине в очередной раз была объявлена масштабная воздушная тревога.
Сирены раздаются в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой, Херсонской областях и т.д.
Появилась информация об иранских дронах в направлении Киева, Киевщины и Черкасской области, но пока это сообщение не подтверждено.
Сохраняйте спокойствие и пройдите в укрытие. Если это невозможно, то не пренебрегайте правилом "двух стен" и личной безопасностью.
Следите за официальными сообщениями властей.
Российская атака на энергосистему Украины 22 октября 2022 года
Российские военные 22 октября совершили массированную ракетную атаку по Украине. Главной целью стали энергетические объекты. Ракеты попали по объектам важной инфраструктуры в ряде областей. В результате вражеских ударов без электроснабжения оказались люди в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях. В Волынской и Ровенской областях до сих пор нет света в некоторых общинах. В Николаевской области энергоснабжение удалось возобновить.
В то же время системам ПВО в Киевской, Львовской иЧерновицкой областях удалось сбить российские ракеты.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаки характерной тактикой террористов, и призвал мир остановить этот террор. По его словам, россияне выпустили по Украине 36 ракет.
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