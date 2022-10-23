Воздушная тревога охватила обширную территорию Украины: немедленно в укрытие (карта)

В 01:48 в ночь на 23 октября 2022 года в Украине в очередной раз была объявлена масштабная воздушная тревога.

Сирены раздаются в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой, Херсонской областях и т.д.

Появилась информация об иранских дронах в направлении Киева, Киевщины и Черкасской области, но пока это сообщение не подтверждено.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

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Российская атака на энергосистему Украины 22 октября 2022 года

Российские военные 22 октября совершили массированную ракетную атаку по Украине. Главной целью стали энергетические объекты. Ракеты попали по объектам важной инфраструктуры в ряде областей. В результате вражеских ударов без электроснабжения оказались люди в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях. В Волынской и Ровенской областях до сих пор нет света в некоторых общинах. В Николаевской области энергоснабжение удалось возобновить.

В то же время системам ПВО в Киевской, Львовской иЧерновицкой областях удалось сбить российские ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаки характерной тактикой террористов, и призвал мир остановить этот террор. По его словам, россияне выпустили по Украине 36 ракет.

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