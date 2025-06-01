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- Украина
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Воздушная тревога охватила почти всю Украину: что произошло
В ночь на 1 июня россияне атаковали мирный сон украинцев полетами вражеских дронов.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.
Движение ударных БпЛА:
1. БПЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
2. БпЛА из Черниговщины в Киевскую область.
3. БпЛА из Полтавщины и Кировоградщины Черкасской области.
4. БПЛА из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
5. БПЛА из Харьковщины на Днепропетровщину.
6. БпЛА на Днепропетровщине и Запорожье курсом западнее.
7. БпЛА из Николаевской области в Кировоградскую область.
8. БпЛА в акватории Черного моря в направлении юга Одесщины.
Также мониторинговые каналы информируют, что в воздухе находятся около 122 беспилотников.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, возможно ли окончание войны в результате переговоров.