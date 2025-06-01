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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Воздушная тревога охватила почти всю Украину: что произошло

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 1 июня россияне атаковали мирный сон украинцев полетами вражеских дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Движение ударных БпЛА:

1. БПЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.

2. БпЛА из Черниговщины в Киевскую область.

3. БпЛА из Полтавщины и Кировоградщины Черкасской области.

4. БПЛА из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.

5. БПЛА из Харьковщины на Днепропетровщину.

6. БпЛА на Днепропетровщине и Запорожье курсом западнее.

7. БпЛА из Николаевской области в Кировоградскую область.

8. БпЛА в акватории Черного моря в направлении юга Одесщины.

Также мониторинговые каналы информируют, что в воздухе находятся около 122 беспилотников.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, возможно ли окончание войны в результате переговоров.

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