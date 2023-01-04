Воздушная тревога охватила пол-Украины: не пренебрегайте личной безопасностью

В ночь на 4 января 2023 года в ряде украинских областей прозвучала сирена.
По состоянию на 01:15 4 января 2023 воздушная тревога объявлена в ряде областей на востоке и юге Украины.
По предварительной информации, воздушная тревога объявлена из-за активности вражеской стратегической авиации у украинских границ.
Берегите себя, находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью и не забывайте правило "двух стен".
К тому же, сообщается о взлете украинской авиации в Днепропетровской области.
Напомним, что ранее в Херсоне и Запорожье раздались взрывы.
Также враг обстрелял Запорожье: в Сети показали последствия удара РФ.
Читайте также: