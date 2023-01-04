Воздушная тревога охватила пол-Украины: не пренебрегайте личной безопасностью

В ночь на 4 января 2023 года в ряде украинских областей прозвучала сирена.

По состоянию на 01:15 4 января 2023 воздушная тревога объявлена в ряде областей на востоке и юге Украины.

По предварительной информации, воздушная тревога объявлена из-за активности вражеской стратегической авиации у украинских границ.

Берегите себя, находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью и не забывайте правило "двух стен".

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

К тому же, сообщается о взлете украинской авиации в Днепропетровской области.

Напомним, что ранее в Херсоне и Запорожье раздались взрывы.

Также враг обстрелял Запорожье: в Сети показали последствия удара РФ.

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