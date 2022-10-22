Воздушная тревога охватила пол-Украины: немедленно пройдите к укрытиям (карта)

Украинцев призывают находиться в укрытиях.
В Украине воздушная тревога объявлена на территории почти половины страны. Она охватила большинство областей на востоке и юге Украины.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании.
Также не забывайте о правиле "двух стен".
В социальных сетях сообщается о звуках взрывов в Виннице, но подтверждения этой информации нет.
Напомним, что ранее самолеты РФ два дня подлетали к границам находящейся в составе НАТО Польши. Для перехвата вражеских самолетов экстренно поднимали и таллийские истребители, вовлеченные в миссии по воздушному патрулированию Польши.
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