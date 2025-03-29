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Воздушная тревога охватила половину Украины: какая угроза
В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистического вооружения.
В Украине утром 29 марта в части областей объявлена воздушная тревога. Известно об угрозе баллистического вооружения.
Об этом стало известно с карты тревог.
«Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления!», — заявили в Воздушных Силах.
По состоянию на 29 марта, 11:27, воздушная тревога объявлена в следующих областях:
Сумская;
Харьковская;
Полтавская;
Днепропетровская;
Кировоградская;
Запорожская;
Николаевская;
Одесская;
Херсонская;
Донецкая;
Луганская;
Черкасская;
АР Крым.
Напомним, ночью армия РФ ударила по Украине беспилотниками.