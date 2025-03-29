ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2060
Время на прочтение
1 мин

Воздушная тревога охватила половину Украины: какая угроза

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистического вооружения.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Воздушная тревога 29 марта

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Украине утром 29 марта в части областей объявлена воздушная тревога. Известно об угрозе баллистического вооружения.

Об этом стало известно с карты тревог.

«Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления!», — заявили в Воздушных Силах.

По состоянию на 29 марта, 11:27, воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Сумская;

  • Харьковская;

  • Полтавская;

  • Днепропетровская;

  • Кировоградская;

  • Запорожская;

  • Николаевская;

  • Одесская;

  • Херсонская;

  • Донецкая;

  • Луганская;

  • Черкасская;

  • АР Крым.

Карта воздушных тревог

Карта воздушных тревог

Напомним, ночью армия РФ ударила по Украине беспилотниками.

Дата публикации
Количество просмотров
2060
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie