Воздушная тревога охватила половину Украины: находитесь в безопасности

Направляйтесь к укрытиям.
По состоянию на 03:20, 1 мая 2023 года в Украине объявлена воздушная тревога.
Сирены раздаются в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и автономной республике Крым.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью, прислушивайтесь к сообщениям официальных властей.
Не забывайте о правиле "двух стен".
Напомним, что в Черном море к вражеским кораблям добавилось два подводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" до 8.
Ранее в полиции посоветовали не игнорировать воздушную тревогу, ведь готовится суммарный "залп" к сотне ракет.
Также в Сумской области произошли 54 взрыва : враг совершил 6 обстрелов местных общин.
Заметим, что вечером в воскресенье, 30 апреля, была объявлена воздушная тревога в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. В то же время, мониторинговые группы сообщают об активности вражеской авиации — стратегических бомбардировщиков Ту-95.
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