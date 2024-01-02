Воздушная тревога охватила половину Украины: угроза удара вражеских беспилотников

Началась очередная беспокойная ночь для украинцев.
Несколько десятков вражеских ударных дронов находятся в воздушном пространстве Украины.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
"Возможно распространение воздушных тревог в направлении движения БпЛА! Работает ПВО!", — говорится в сообщении.
Также ПС ВСУ сообщили о предполагаемом направлении дронов.
Движение ударных БпЛА:
- Несколько групп ударных БПЛА типа "Shahed" из Днепропетровской области курсом на Кировоград.
- Группы Херсонской области, через Николаевщину, курсом на Кировоградщину.
- Группы БПЛА в районе Днепропетровской области, курс западный/северо-западный.
- Группы в Харьковской и Полтавской области, курс западный/северо-западный.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
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