Воздушная тревога охватила ряд украинских областей: не пренебрегайте личной безопасностью

В ночь на 1 декабря 2023 года воздушная тревога охватила Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую, Луганскую области и автономную республику Крым.

Дело в том, что сначала украинские защитники сообщали, что "шахеды" из Черного моря двигаются в Николаевскую область.

"Внимание! Очередная группа "Шахедов" в направлении Днепропетровщины с юга! Продолжается атака ударных дронов к югу Николаевщины и Херсонщины", — отметили в Воздушных Силах ВСУ.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

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