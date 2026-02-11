- Дата публикации
Воздушная тревога охватила Украину: какая угроза
Воздушные силы предупредили о скоростных целях в направлении запада Украины.
Воздушная тревога объявлена в Украине днем 11 февраля из-за угрозы российской ракетной атаки.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Для всей Украины объявлена ракетная опасность, поскольку в России зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К. Он может запускать аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал».
ВС предупредили о скоростной цели в направлении Житомирской области, а именно Звягеля.
Также скоростная цель направляется мимо Ровенской области в направлении Львовской.
«Львов, в укрытие!» — призвали в Воздушных силах.
Вскоре после этого во Львове прогремел громкий взрыв.
Напомним, ранее 11 февраля в Киеве и многих областях уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики с севера и движения ударных дронов. Воздушные силы предупреждали о БпЛА в сторону Конотопа, Днепра и Запорожья. В Конотопе прогремели взрывы, мэр подтвердил работу ПВО.