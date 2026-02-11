Воздушная тревога охватила Украину: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Воздушная тревога объявлена в Украине днем 11 февраля из-за угрозы российской ракетной атаки.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Для всей Украины объявлена ракетная опасность, поскольку в России зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К. Он может запускать аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал».

ВС предупредили о скоростной цели в направлении Житомирской области, а именно Звягеля.

Также скоростная цель направляется мимо Ровенской области в направлении Львовской.

«Львов, в укрытие!» — призвали в Воздушных силах.

Вскоре после этого во Львове прогремел громкий взрыв.

Напомним, ранее 11 февраля в Киеве и многих областях уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики с севера и движения ударных дронов. Воздушные силы предупреждали о БпЛА в сторону Конотопа, Днепра и Запорожья. В Конотопе прогремели взрывы, мэр подтвердил работу ПВО.