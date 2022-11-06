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Воздушная тревога охватила восток и юг Украины: будьте осторожны

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Воздушная тревога охватила восток и юг Украины: будьте осторожны

Фото: Pexels

Немедленно направляйтесь к укрытиям.

В большом количестве областей на востоке и юге Украины объявлена воздушная тревога.

Масштабная воздушная тревога началась около полуночи 6 ноября 2022 года.

Есть угроза атаки беспилотников в восточных областях и на юге Украины.

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Однако эта информация пока не подтверждена. Но не пренебрегайте личной безопасностью – находитесь в укрытиях и не забывайте о "правило двух стен". Ожидайте официальных сообщений местных властей.

Напомним, что ранее глава Киева Виталий Кличко заявил, что из- за ракетных обстрелов россиян столица может полностью остаться без света, воды и связи. Он подчеркнул, что местные власти готовятся к вероятному блекауту.

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Дата публикации
Просмотры
173
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