Воздушная тревога охватила восток и юг Украины: будьте осторожны

Немедленно направляйтесь к укрытиям.
В большом количестве областей на востоке и юге Украины объявлена воздушная тревога.
Масштабная воздушная тревога началась около полуночи 6 ноября 2022 года.
Есть угроза атаки беспилотников в восточных областях и на юге Украины.
Однако эта информация пока не подтверждена. Но не пренебрегайте личной безопасностью – находитесь в укрытиях и не забывайте о "правило двух стен". Ожидайте официальных сообщений местных властей.
Напомним, что ранее глава Киева Виталий Кличко заявил, что из- за ракетных обстрелов россиян столица может полностью остаться без света, воды и связи. Он подчеркнул, что местные власти готовятся к вероятному блекауту.
Читайте также:
- "Приземлили" два вертолета, ракеты и 14 беспилотников: в Воздушных силах рассказали об успехах в небе
- Пять пограничных общин Сумской области оказались под вражеским огнем
- В Иране заявили об успешном испытании ракеты-носителя, которую можно использовать для ядерного оружия