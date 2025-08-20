Воздушная тревога охватила всю Украину: какая угроза

Тревога / © ТСН

По всей Украине 20 августа раздается воздушная тревога из-за взлета Миг-31К.

Об этом сообщили в КГГА.

В воздушных силах Украины также сообщили об опасности.

«Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!» — говорится в сообщении.

Тревога в Украине / © Фото из открытых источников

По информации мониторинговых каналов, в воздухе находятся два истребителя МиГ-31К.

Миг-31К — это сверхзвуковой истребитель-перехватчик, модифицированный для запуска гиперзвуковых ракетоносителей «Кинжал» (Kh-47M2).

Этот самолет способен запускать гиперзвуковые ракеты которого охватывают всю страну даже во время перелета из белорусского или российского воздушного пространства.

Напомним, по состоянию на утро 20 августа ВСУ уничтожили 1 072 700 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 920 военных.