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Воздушная тревога охватила всю Украину: какая угроза
Воздушные силы объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.
Во всех областях Украины вечером 23 июня снова объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.
Причиной стал взлет российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем аэробалистических ракет «Кинжал».
Военные предупреждают о высокой опасности для всех регионов государства, поскольку самолеты этого типа способны наносить удары с больших расстояний.
«Вновь взлет МиГ-31К. Вся Украина — ракетная опасность», — отметили в мониторинговых каналах.
Граждане призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к официальному сообщению об отбое опасности.
Напомним, в Украине вечером 23 июня уже объявляли воздушную тревогу по всем регионам. Причиной опасности стал взлет российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.