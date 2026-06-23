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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Воздушная тревога охватила всю Украину: какая угроза

Воздушные силы объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Во всех областях Украины вечером 23 июня снова объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.

Причиной стал взлет российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем аэробалистических ракет «Кинжал».

Военные предупреждают о высокой опасности для всех регионов государства, поскольку самолеты этого типа способны наносить удары с больших расстояний.

«Вновь взлет МиГ-31К. Вся Украина — ракетная опасность», — отметили в мониторинговых каналах.

Граждане призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к официальному сообщению об отбое опасности.

Напомним, в Украине вечером 23 июня уже объявляли воздушную тревогу по всем регионам. Причиной опасности стал взлет российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

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Дата публикации
Количество просмотров
529
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