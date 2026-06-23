Воздушная тревога охватила всю Украину: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

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Во всех областях Украины вечером 23 июня снова объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.

Причиной стал взлет российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем аэробалистических ракет «Кинжал».

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Военные предупреждают о высокой опасности для всех регионов государства, поскольку самолеты этого типа способны наносить удары с больших расстояний.

«Вновь взлет МиГ-31К. Вся Украина — ракетная опасность», — отметили в мониторинговых каналах.

Граждане призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к официальному сообщению об отбое опасности.

Напомним, в Украине вечером 23 июня уже объявляли воздушную тревогу по всем регионам. Причиной опасности стал взлет российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

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