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Воздушная тревога охватила всю Украину: карта по состоянию на 13 декабря

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
17к
Время на прочтение
2 мин
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Воздушная тревога охватила всю Украину: карта по состоянию на 13 декабря

"Красным" стал даже аннексированный Крым.

Во вторник, 13 декабря, воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Сначала "покраснели" восточные области. Впрочем, впоследствии тревога охватила все регионы.

Об этом стало известно с карты тревог.

Следует заметить, что тревогу началась в 14:22 на Полтавщине и Днепропетровщине. Уже в 14.44 охватила все области. К слову, "красным" стал даже аннексированный Крым.

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Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен".

К слову, журналист Андрей Цаплиенко пишет, что тревога объявлена из-за активности ракетоносителей МиГ-31К.

"МиГ-31К потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины", — подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря во время своего обращения к лидерам стран-участниц G7 призвал Россию закончить войну к Рождеству.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отказался от этого предложения. Мол, украинской стороне якобы "необходимо принимать те реалии, которые сложились за это время".

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Дата публикации
Просмотры
17к
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