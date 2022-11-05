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Воздушная тревога охватила всю Украину: карта по состоянию на утро 5 ноября

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога охватила всю Украину: карта по состоянию на утро 5 ноября

Украинцев призывают находиться в укрытиях.

В субботу, 5 ноября, воздушная тревога была объявлена на территории всей страны. По состоянию на 09:12 "покраснели" все области Украины, кроме аннексированного Крыма.

Об этом стало известно с карты тревог.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен".

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Следует отметить, что сообщается о взлете МиГ-31К с белорусских аэродромов. В частности, из Барановичей.

Напомним, в ночь на субботу, по состоянию на 01:05, воздушная тревога была объявлена в Украине. Впрочем, тревога то объявляла, то звучал отбой. В соцсетях появлялась информация об активности вражеской авиации в Крыму.

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Дата публикации
Просмотры
10к
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