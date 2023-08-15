Воздушная тревога охватила всю Украину: находитесь в укрытиях

Позаботьтесь о собственной безопасности.
В ночь на 15 августа около 4 часов утра по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте собственной безопасностью.
"Внимание! Запад — ракетная опасность! Ракеты в Кировоградской и Запорожской областях", — говорится в сообщении Воздушных Сил Украины.
К тому же, ранее в Киеве и ряде центральных областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Ранее ракетная опасность была объявлена в Сумской, Полтавской и восточных областях.
Напомним, что на Сумщине враг обстреливает общины из минометов и запускает ракеты с вертолета.
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