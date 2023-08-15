Воздушная тревога охватила всю Украину: находитесь в укрытиях

В ночь на 15 августа около 4 часов утра по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте собственной безопасностью.

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"Внимание! Запад — ракетная опасность! Ракеты в Кировоградской и Запорожской областях", — говорится в сообщении Воздушных Сил Украины.

К тому же, ранее в Киеве и ряде центральных областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Сумской, Полтавской и восточных областях.

Напомним, что на Сумщине враг обстреливает общины из минометов и запускает ракеты с вертолета.