Воздушная тревога охватила всю Украину: не пренебрегайте личной безопасностью

Через несколько минут 21 апреля 2023 года в Украине была объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности. По предварительной информации, речь идет о взлете истребителя МиГ-31К ВВС РФ с аэродрома Саваслейка, Россия.

МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую украинские средства ПВО не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины.

Традиционно МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

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