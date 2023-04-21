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Воздушная тревога охватила всю Украину: не пренебрегайте личной безопасностью

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
8745
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога охватила всю Украину: не пренебрегайте личной безопасностью

В областях слышна тревога / Фото: Pexels

Области "покраснели" по всей Украине.

Через несколько минут 21 апреля 2023 года в Украине была объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности. По предварительной информации, речь идет о взлете истребителя МиГ-31К ВВС РФ с аэродрома Саваслейка, Россия.

МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую украинские средства ПВО не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины.

Традиционно МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Находитесь в укрытиях, прислушивайтесь к сообщениям местных властей, не забывайте о правиле "двух стен".

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Дата публикации
Просмотры
8745
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