Воздушная тревога охватила юг и восток Украины: не пренебрегайте личной безопасностью (карта)

В ночь на 11 октября воздушная безопасность была объявлена в ряде украинских областей.

В 01:39, 11 октября 2022 года, воздушная тревога объявлена в нескольких областях на востоке, юге и севере Украины.

Нужно немедленно следовать в укрытие!

Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!

Большинство Украины в настоящее время находится в потенциальной опасности.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие. Берегите себя!

Следите за сообщениями от местных властей!

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Риски повторных обстрелов

Напомним, что советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил украинцев, что этой ночью россияне могут снова нанести масштабные ракетные обстрелы по всей территории Украины, как это было днем.

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