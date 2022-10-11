Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воздушная тревога охватила юг и восток Украины: не пренебрегайте личной безопасностью (карта)

Дата публикации
Просмотры
3328
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Воздушная тревога охватила юг и восток Украины: не пренебрегайте личной безопасностью (карта)

Фото: Pexels

В ночь на 11 октября воздушная безопасность была объявлена в ряде украинских областей.

В 01:39, 11 октября 2022 года, воздушная тревога объявлена в нескольких областях на востоке, юге и севере Украины.

Нужно немедленно следовать в укрытие!

Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!

Большинство Украины в настоящее время находится в потенциальной опасности.

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие. Берегите себя!

Следите за сообщениями от местных властей!

Риски повторных обстрелов

Напомним, что советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил украинцев, что этой ночью россияне могут снова нанести масштабные ракетные обстрелы по всей территории Украины, как это было днем.

Читайте также:

Не игнорируйте тревогу: в Одесской ОВ предупредили об опасности

Не игнорируйте тревогу: в Одесской ОВ предупредили об опасности

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3328
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация