Воздушная тревога охватила юг Украины: есть угроза атаки вражеских беспилотников

К утру 24 марта 2023 года в Украине из-за воздушной тревоги «покраснело» несколько областей.

В частности, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской областях и в автономной республике Крым.

Мониторинговые каналы сообщают, что есть угроза БпЛА типа "Шахид" в областях, в которых объявлена воздушная тревога.

Позже согласно сообщению социальных сетей появилась информация о взрывах в Кривом Роге.

Затем информацию подтвердили представители местных властей. В городе — "прилет" по причине вражеской атаки беспилотниками.

Около полуночи, в ночь на 24 марта, в Сумском районе и Сумах были слышны звуки взрывов.

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