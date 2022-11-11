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Воздушная тревога охватила значительное количество украинских областей: не пренебрегайте личной безопасностью (карта)

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
920
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога охватила значительное количество украинских областей: не пренебрегайте личной безопасностью (карта)

Фото: pixabay.com

В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 03:00 11 ноября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснело" немало областей Украины.

Об этом стало известно с карты тревог.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – направляйтесь к укрытию! Не забывайте о "правило двух стен".

Сообщается о риске применения беспилотников. Информация уточняется.

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Атака Украины дронами-камикадзе

Ранее РФ начала применять дроны-камикадзе, поставляемые ей Ираном, на войне против Украины. Беспилотниками оккупанты, в частности, уничтожают критические объекты инфраструктуры.

Иран отвергал все обвинения о поставках дронов для РФ, но позже в МИД Ирана все-таки признали, что страна поставляла дроны, но якобы за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину.

СМИ сообщают, что Россия тайно отправила Ирану 140 млн. евро и западное оружие в обмен на дроны.

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Дата публикации
Просмотры
920
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