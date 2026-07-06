Воздушная тревога охватила значительную часть Украины: "Калибры" двигаются на Николаевщину

Сирена / © ТСН.ua

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В ночь на 6 июля воздушная тревога была объявлена в большинстве восточных, южных и центральных областей Украины из-за угрозы ракетного удара .

По информации мониторинговых каналов, группа крылатых ракет "Калибр" двигается на Николаевщину с юга .

© из соцсетей

Жителей регионов, где идет воздушная тревога, призывают немедленно пройти к укрытиям и находиться там до официального сигнала об отбое. Также граждан просят следить за сообщениями воздушных сил ВСУ и официальных органов власти.

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