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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
183
Время на прочтение
1 мин

Воздушная тревога охватила значительную часть Украины: "Калибры" двигаются на Николаевщину

В ночь на 6 июля воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины. По данным мониторинговых каналов, группа крылатых ракет "Калибр" двигается в направлении Николаевской области с юга.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © ТСН.ua

В ночь на 6 июля воздушная тревога была объявлена в большинстве восточных, южных и центральных областей Украины из-за угрозы ракетного удара .

По информации мониторинговых каналов, группа крылатых ракет "Калибр" двигается на Николаевщину с юга .

/ © из соцсетей

© из соцсетей

Жителей регионов, где идет воздушная тревога, призывают немедленно пройти к укрытиям и находиться там до официального сигнала об отбое. Также граждан просят следить за сообщениями воздушных сил ВСУ и официальных органов власти.

Напомним, что Россия может повторить массированный удар: Жданов предупредил об особой опасности

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Дата публикации
Количество просмотров
183
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