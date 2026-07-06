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- Украина
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Воздушная тревога охватила значительную часть Украины: "Калибры" двигаются на Николаевщину
В ночь на 6 июля воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины. По данным мониторинговых каналов, группа крылатых ракет "Калибр" двигается в направлении Николаевской области с юга.
В ночь на 6 июля воздушная тревога была объявлена в большинстве восточных, южных и центральных областей Украины из-за угрозы ракетного удара .
По информации мониторинговых каналов, группа крылатых ракет "Калибр" двигается на Николаевщину с юга .
Жителей регионов, где идет воздушная тревога, призывают немедленно пройти к укрытиям и находиться там до официального сигнала об отбое. Также граждан просят следить за сообщениями воздушных сил ВСУ и официальных органов власти.
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