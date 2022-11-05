Воздушная тревога охватила значительную часть Украины: находитесь в укрытиях (карта)

В ночь на 5 ноября 2022 года в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 01:05, 5 ноября воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, в частности, в десяти областях. Воздушная тревога то объявляется, то снова раздается отбой.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытии или не забывайте о правиле "двух стен".

В социальных сетях появилась информация об активности вражеской авиации в Крыму, однако пока нет подтверждения этого сообщения.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Напомним, что согласно сообщению в социальных сетях, мощные взрывы прогремели в Никополе.

А также согласно информации ОВА, Виннитчину атаковали "шахиды". Позже на территории этой области был объявлен отбой воздушной тревоги.

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