Воздушная тревога охватила значительную часть Украины: находитесь в укрытиях (карта)

В ночь на 5 ноября 2022 года в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.
По состоянию на 01:05, 5 ноября воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, в частности, в десяти областях. Воздушная тревога то объявляется, то снова раздается отбой.
Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытии или не забывайте о правиле "двух стен".
В социальных сетях появилась информация об активности вражеской авиации в Крыму, однако пока нет подтверждения этого сообщения.
Напомним, что согласно сообщению в социальных сетях, мощные взрывы прогремели в Никополе.
А также согласно информации ОВА, Виннитчину атаковали "шахиды". Позже на территории этой области был объявлен отбой воздушной тревоги.
Читайте также:
- ВСУ уничтожили два вражеских КамАЗа из БК и один склад боеприпасов на Бахмутском направлении: видео
- На Херсонщине в гостинице кафиров произошел "хлопок": что известно
- Вышел на дорогу и устроил: боец ВСУ с близкого расстояния одним выстрелом уничтожил российский танк (видео)