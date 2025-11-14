Воздушная тревога по всей Украине: какая опасность

воздушная тревога раздается по всей стране / © ТСН

Вечером пятницы, 14 ноября, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

«Внимание. Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка"», - говорится в сообщении.

Пока известно о нескольких скоростных целях в воздушном пространстве Украины:

Скоростные цели на Сумщине, мимо Черниговщины, курсом на Киевщину.

Ракеты севернее Киева, курсом на Житомирщину.

Ракета из Житомирской области, курсом на Староконстантинов.

В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробалистической ракеты «Кинжал».

«Высокая опасность применения врагом аэробалистических ракет „Кинжал“. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до опасности», — сообщили в КМВА.

Напомним, РФ совершила массированную атаку по Украине 14 ноября. Хотя Воздушные силы сбили 419 враждебных целей, россияне все же наделали беды во время атаки на Украину. Зеленский назвал ночной обстрел "специально просчитанной атакой" по гражданской инфраструктуре.