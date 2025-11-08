Воздушная тревога по всей Украине: озвучена причина

Сирена / © ТСН.ua

На территории всей Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителя-перехватчика МиГ-31К Воздушно-космических сил России.

Этот тип самолета является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47М2 комплекса "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны.

По данным мониторинговых групп, самолет поднялся в небо с аэродрома на территории РФ. В связи с этим объявлена масштабная воздушная тревога. Граждане призывают немедленно пройти в укрытие и оставаться там до сигнала отбоя.

"Кинжал" - это аэробалистическая ракета, развивающая скорость до 10 Махов и способная поражать цели на расстоянии более 2 тысяч километров. Поэтому взлет МиГ-31К каждый раз расценивается как потенциальная угроза всей территории Украины.

Силы противовоздушной обороны находятся в готовности.

Призываем не игнорировать сигналы тревоги и следить за официальными сообщениями воздушных сил ВСУ.