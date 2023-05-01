Воздушная тревога по всей Украине: ракетная опасность

По состоянию на 04.15 сирены раздаются в каждом уголке Украины.

Воздушная тревога на территории всего государства была объявлена из-за угрозы ракетной опасности.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью, прислушивайтесь к сообщениям официальных властей.

Не забывайте о правиле "двух стен". Берегите себя и ваших родных и близких. Верьте в силы ПВО.

"Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!", — призывают представители официальных властей.

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Как сообщают мониторинговые каналы, воздушная тревога объявлена из-за опасности ракетного удара. По предварительной информации, прошли запуски вражеских ракет с территории Каспийского моря.

Сообщается, что семь бортов Ту-95мс совершили пуски крылатых ракет, передав боевые радиограммы наземному диспетчеру. Пока неизвестно это имитация запусков или нет.

Напомним, что в Черном море к вражеским кораблям добавилось два подводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" до 8.

Ранее в полиции посоветовали не игнорировать воздушную тревогу, ведь готовится суммарный "залп" к сотне ракет.

Также в Сумской области произошли 54 взрыва : враг совершил 6 обстрелов местных общин.

Заметим, что вечером в воскресенье, 30 апреля, была объявлена воздушная тревога в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. В то же время, мониторинговые группы сообщают об активности вражеской авиации — стратегических бомбардировщиков Ту-95.