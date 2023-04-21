Воздушная тревога продолжает звучать в Украине: карта

Несколько областей Украины до сих пор остаются "красными".

По состоянию на 05:12 21 апреля 2023 ряд украинских областей Украины до сих пор "красные" из-за включенной воздушной тревоги.

В частности, речь идет о Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Кировоградской области и автономной республике Крым.

Сохраняется возможность вражеской атаки беспилотниками, об этом информируют мониторинговые каналы.

Напомним, что после полуночи в столице и девяти областях объявили тревогу. Ночью работала ПВО, РФ применила иранские дроны-камикадзе Shahed. По состоянию на данный момент информации о "прилетах", пострадавших или разрушениях нет.

Напомним, что ранее сообщалось, что на Киевщине силы ПВО работали по целям.