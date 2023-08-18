Воздушная тревога: ПС предупреждают об угрозе дронов в одной из областей

Во время воздушной тревоги 18 августа в Херсонской области возникла угроза атаки российскими беспилотниками.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Херсонщина – угроза применения ударных БпЛА", – говорится в сообщении.

Кстати, очередная воздушная тревога в регионе началась в 13:41.

По состоянию на 13.46 сирены раздаются также в Запорожской области. Тревога связана с активностью тактической авиации противника.

"Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области", — говорится в сообщении ОВА.

Тревога по состоянию на 13:46 четверга, 18 августа.

Как сообщалось, в четверг, 18 августа, после 13.00 по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Она продолжалась менее 20 мин.

Читайте также: