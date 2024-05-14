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Воздушная тревога распространилась на запад Украины: находитесь в укрытиях

Воздушная тревога распространилась на запад Украины: находитесь в укрытиях

Украиной двигаются вражеские беспилотники / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Не пренебрегайте личной безопасностью.

В нескольких областях Украины в ночь на 14 мая 2024 года объявлена воздушная тревога.

Также "покраснело" некоторое количество западных областей страны.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, зафиксировано БПЛА :

  • Тернопольщина→Франковщина.
  • Черкасская область→Умань/р-н.
  • Кировоградщина → Винница.

Направление может изменяться.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, что ранее Генштаб представил ночную сводку относительно происходящего на направлениях боевых действий.

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