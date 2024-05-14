Воздушная тревога распространилась на запад Украины: находитесь в укрытиях

Не пренебрегайте личной безопасностью.
В нескольких областях Украины в ночь на 14 мая 2024 года объявлена воздушная тревога.
Также "покраснело" некоторое количество западных областей страны.
Согласно сообщениям мониторинговых каналов, зафиксировано БПЛА :
- Тернопольщина→Франковщина.
- Черкасская область→Умань/р-н.
- Кировоградщина → Винница.
Направление может изменяться.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Напомним, что ранее Генштаб представил ночную сводку относительно происходящего на направлениях боевых действий.
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